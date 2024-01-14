مدبولى: أنفقنا أكثر من نصف تريليون جنيه على إسكان محدودى الدخل والمناطق غير الآمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مئات الآلاف من الأسر المصرية كانت تعيش في مناطق غير آمنة، وشهدنا ذلك في الأفلام والمسلسلات قبل عام 2011، مؤكدًا أن مبادرة رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين أدت إلى تراجع حدة مشكلة الإسكان.

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "أطفال مصر كانوا يعيشون في ظروف غير آدمية على الإطلاق، لكن بفضل الله ودعم القيادة السياسية غير المحدود استطعنا التغلب على تلك المشكلة".

وأشار إلى أن هذا الدولة استطاعت التغلب على هذا التحدي بمبلغ يقرب من 120 إلى 150 مليار أخري، موضحًا أن الدولة أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على إسكان محدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة.

وتابع: "نحن كدولة مكلفون ومعنيون بتحقيق تنمية كاملة لمستقبل الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن المناطق العشوائية التي ظهرت وكانت تخنق المدن كانت نتيجة، لأن القائمين في وقت ما لم يخططوا للمستقبل.