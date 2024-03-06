تقدمت عن موعدها.. «نوة الحسوم» تضرب عروس الأبيض المتوسط مبكرا



شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة على معظم أنحاء المدينة الساحلية، صحبها نشاط في حركة الرياح بالتزامن مع "نوة الحسوم" التي جاءت متقدمة عن موعدها هذا العام، حيث تضرب الإسكندرية يوم 9 مارس بحسب جدول النوات.

طقس الإسكندرية

وتساقطت الأمطار على عروس المتوسط عقب رياح محملة بالأتربة منذ صباح اليوم الأربعاء، وتتعرض المحافظة لأمطار بنسبة 30٪، ويستمر هطول الأمطار حتى يوم الجمعة 8 مارس، مع نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



نوة الحسوم

وتقدمت نوة الحسوم عن موعدها 3آيام بعد أن غابت نوة السلوم التي كان من المتوقع أن تضرب المحافظة في 2 مارس بأمطار ورياح شديدة لمدة يومين، وتعد "نوة الحسوم" هي النوة الأشد خلال شهر مارس وتتعرض خلالها الإسكندرية، لأمطار غزيرة يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتستمر لمدة 7 أيام.

استعدادات الإسكندرية للنوة





مع إعلان تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار وتعرض مدينة الإسكندرية للنوة، يتم رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة والتي تعمل على مدار 24ساعة.



أمطار نوة الحسوم

أمطار نوة الحسوم

أمطار نوة الحسوم

أمطار نوة الحسوم