الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الطيران: السيدات هن رمز العطاء الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل

وزير الطيران
وزير الطيران

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، جميع السيدات العاملات في قطاع الطيران المدني، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، متمنيًا لهم أطيب الأمنيات.

وقال الفريق محمد عباس، في رسالة نشرتها وزارة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إن السيدات هن رمز العطار الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل، وهن يحملن أسمى معاني الحنان والوفاء والصبر وتقديم التضحيات.

وثمن وزير الطيران المدني، الدور الفعال الذي تبذله كل إمرأة عاملة تحت مظلة قطاع الطيران المدني، موجها التحية والفخر بالاعتزاز لكل إمرأة مصرية عاملة وغير عاملة صنعت جيلا قادرا على تحمل المسئولية وتخطي الصعاب، قائلا: “أنتن مصباح الحياة وركيزة العمل والأنتاج”.

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القابضة للمطارات تحتفل بعيد الام وتقدم لهم الورود والهدايا  

علي الجانب الاخر  اقامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اليوم احتفالا خاصا لتكريم الامهات المثاليات لهذا العام وتوزيع الورود علي كافة العاملات بالشركة.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات الشركة المصرية  القابضة للمطارات والملاحة الجوية  

وقدم المهندس محمد سعيد محروس  رئيس مجلس الإدارة  التهنئة للجميع العاملين بالمطارات النثري  اقنتا الاحتفال بعيد الام لهذا العام.
وخلال الاحتفال قدم رئيس مجلس الادارة التهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الام متمنيا ان يعود بالخير والسعادة علي الجميع وفي ختام الاحتفالية

 

وزير الطيران المنزل أو العمل السيدات رمز العطاء القابضة للمطارات

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