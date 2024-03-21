وزير الطيران يهنئ السيدات العاملات بالوزارة بمناسبة عيد الأم

هنأ وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، السيدات العاملات بقطاع الطيران المدني، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، مثمنا الدور الفعال الذي تبذله كل امرأة عاملة تحت مظلة القطاع.

وقال الوزير - في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأم - إنهن "رمز العطاء، الذي لا ينقطع سواء في المنزل أو العمل واللاتي يحملن أسمى معاني الحنان والوفاء والصبر وتقديم التضحيات".

كما وجه تحية فخر واعتزاز لكل مصرية عاملة وغير عاملة؛ صنعت جيلا قادرا على تحمل المسئولية وتخطي الصعاب.