الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أجواء حارة.. تفاصيل طقس آخر أسبوع فى رمضان

طقس حار
طقس حار

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك اعتبارًا من الإثنين 1 أبريل إلى الأحد 07 أبريل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين 1 أبريل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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حالة الطقس 

ومن المتوقع من الثلاثاء 2 أبريل إلى الجمعة 5 أبريل، تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وخلال يومي السبت 6 أبريل والأحد 7 أبريل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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