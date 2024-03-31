الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس حار نهارًا ونشاط للرياح على فترات متقطعة

طقس حار
طقس حار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأحد، وتوقعت أن تسود أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء لطيفة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتكون الفرص مهيأة لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة،

طقس اليوم لطيفًا على أغلب الأنحاء

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأحد، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر لطيفًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الظواهر الجوية


وقالت هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بالظواهر الجوية، إن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

درجات الحرارة اليوم الاحد

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19.
 

وقدمت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح الخاصة بالمواطنيين خاصة أثناء القيادة وذلك تفاديًا للشبورة:


- تفقد حالة الإطارات.
- التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.
- التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
- خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

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