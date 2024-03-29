الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 28

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس لطيف على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري قد تكون كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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"الأرصاد": انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء خلال ساعات

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"الأرصاد": اليوم ذروة الارتفاع فى قيم درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16 

دمنهور 26 15

وادي النطرون 28 14

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 27 15 

الزقازيق 28 15 

شبين الكوم 28 14

طنطا 28 14

دمياط 25 15 

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 15

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 27 12 

كاترين 24 08

الطور 29 14

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 22 14

سيوة 26 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 29 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18 

رأس حدربة 28 18

الفيوم 29 16

بني سويف 29 17

المنيا 29 14

أسيوط 30 16

سوهاج 31 16

قنا 32 17 

الأقصر 32 18

أسوان 32 18

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 31 18

الأرصاد الجوية طقس مائل للحرار القاهرة الكبرى شبورة مائية طقس لطيف

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"الأرصاد": اليوم ذروة الارتفاع فى قيم درجات الحرارة

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