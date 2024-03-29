الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

جريدة الدستور

شهدت مدينة القاهرة الكبرة، أمطارا غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد موجة من الرياح المحملو بالأتربة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن  الرياح المثيرة للرمال والأتربة، قادمة من مناطق الصحراء الغربية، حيث وصلت إلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.
وأضافت الهيئة أن الرياح كانت محملة بسحب عالية ومتوسطة، وهي ما أدت إلى هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متعددة في الوجه البحري والقاهرة الكبر ومدن القانة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد، المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، مشددة على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في الأمطار وبعد الانتهاء بسبب الشبورة.
 

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