"الأرصاد": انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء خلال ساعات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية على مدار الساعات المقبلة في معظم المحافظات.

أسباب التقلبات الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد عن أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس، الخميس، تأتي بسبب وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد اليوم خلال فترة النهار طقسًا مائلًا للحرارة، بينما يسود طقس لطيف مائل للبرودة خلال فترة الليل، وذلك لتقلبات فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة بين فترات الليل والنهار.

حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

وقالت الأرصاد إن الظواهر الجوية تشير إلى وجود أمطار خفيفة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد.

تحذيرات الأرصاد

وحذَّرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

كما توقعت الأرصاد أن حالة البحر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.