الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء خلال ساعات

الأمطار فى شوارع
الأمطار فى شوارع مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع توقعات بتحسن الأحوال الجوية على مدار الساعات المقبلة في معظم المحافظات.

أسباب التقلبات الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد عن أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس، الخميس، تأتي بسبب وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع تقدم الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد اليوم خلال فترة النهار طقسًا مائلًا للحرارة، بينما يسود طقس لطيف مائل للبرودة خلال فترة الليل، وذلك لتقلبات فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة بين فترات الليل والنهار.

"الأرصاد": اليوم ذروة الارتفاع فى قيم درجات الحرارة

حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

وقالت الأرصاد إن الظواهر الجوية تشير إلى وجود أمطار خفيفة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد.

txt

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالرمال

تحذيرات الأرصاد 

وحذَّرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الرؤية الأفقية الآن على سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة.

كما توقعت الأرصاد أن حالة البحر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذرات الأرصاد الأرصاد أسباب التقلبات الجوية سقوط أمطار انتهاء موجة الامطار التقلبات الجوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

مواد متعلقة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة