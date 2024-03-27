الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس تنشيط السياحة: استضافة مصر  للمشاهير تمثل أكبر دعاية لمصر

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط

قال عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي إن زيارة لوكا مودريتشا ، نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد للأهرامات تمثل رسالة قوية جدا للعالم لكونه في بلد سياحي تتمتع بالأمن والأمان تحمل تاريخ عظيم يفخر بها  العالم  وزيارة الفريق لهذا الأثر يساهم في رغبة مشجعيه لزيارة مصر خاصة وأن هذا الفريق لديه شعبية عالمية.


وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن زيارة الفريق الأهرامات تعتبر دعاية سياحية ضخمة   ومجانية بشكل غير مباشر لذلكان هيئة تنشيط السياحة طالبة من منسقي البطولة بضرورة عمل برنامج سياحي للفريق  يتضمن زيارة الأهرامات كونها المكان الأثري الاكثرشهرة عالميا  وبالفعل تم التنسيق مع الجهات المعنية وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بزيارة الفريق للأهرامات.


وأشار القاضي أن تمت  الاستعانة بافضل المصورين لتصويرهم بمصورين محترفين بهدف وضع الصور علي وسائل التواصل الاجتماعيبهدف الترويج للزيارة الكترونيا، وبدانا بالفعل التسويق الكترونيا لهذا الزيارة للاستفادة من زيارتهم لمصر ومنطقة الاهرامات.

 

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أجندة سياحية خاصة بنجوم الكرة والمشاهير

وأوضح القاضي أن الهيئة تعمل علي أجندة سياحية خاصة بنجوم الكرة والمشاهير تتضمن تنظيم برامج سياحية لهماثملء تواجدهم في مصر أو استضافتهم بشكل مباشر  وذلك ضمن استراتيجية الدعاية غير مباشرة والمجانية وذلك لأن المشاهير لديهم محبين ومتابعين حول العالم والاستعانة بوجودهم  في مصر والمناطق الأثرية يعد من أهم الوسائل الدعائية والترويجية لمصر على وسائل التواصل الاجتماعي.


على الجانب الآخر أكد  الخبير السياحي سامح سعد أن زيارة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش ورفاقة للاهرامات تعطي انطباع جيد للسياحة المصرية بشكل عام والحقيقة ان زيارة الفريق للاهرامات تمثل رسالة قوية ومهمة لما تتمتع به مصر من اثار وثقافة خاصة لمتابعيكرة القدم حول العالم اللذين يتابعون اخبار المشاهير كذلك يزيد من رغبة الشباب لزيارة مصر والمناطق الاثرية خاصة الاهرامات.


وأضاف سامح في تصريحات خاصة ان قيام نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد بنشر الصور علي صفاحاتهم الخاصة يعتبر فخرواعتزاز بالاثار المصرية وهذا جاء نتيجة انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة.


وأشار الي ان انبهار الاعب بعظمة الاهرامات دفعة الي نشر الصور علي صفحاتهم الخاصة والتي لاقت ما يقرب من 2 مليون اعجاب فيساعات قليلة.


وكان قد أبدى لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد، اعجابة الشديد بعظمة الاهرامات وكتب على حسابه الرسمي علىموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" أثناء زيارته الأهرامات استكشاف مصر وواحدة من عجائب الدنيا السبع جاء ذلك جولة سياحية، على هامش تواجدهم بمصر؛ للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر...

لوكا مودريتش ريال مدريد تنشيط السياحة الأهرامات برامج سياحيه التواصل الاجتماعي

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