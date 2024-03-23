السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم

اعلانات السياحة على
اعلانات السياحة على جانبى الملعب

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة وإنطلقت أولى مبارياتها مساء أمس بين منتخبي مصر ونيوزيلاندا باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام فعاليات هذه البطولة الودية الدولية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، ويشارك بها فرق منتخبات دول كل من مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا، حيث نجحت مصر في استضافة فعاليات هذه البطولة التي تقام ضمن التوقفات الدولية في جميع اتحادات العالم. 

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة هذه البطولة في مصر من شأنه أن يعكس قدرة مصر على استضافه البطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن رعاية الهيئة لهذه البطولة تأتي في إطار حرصها علي استغلال مباريات هذه البطولة في الترويج السياحي لمصر علي مستوى الدول المشاركة وتمتد لتصل لمشجعي الساحرة المستديرة علي مستوي العالم، من خلال عرض الشعار الترويجي لمصر على الشاشات الموجودة بالملاعب التي تُقام بها هذه المباريات، كما يتم الإشارة إلى صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أشار إلى أنه من بين الخطط الترويجية للهيئة رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تُقام بمصر وتحظى بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة النطاق والتي من بينها بطولات كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم.

يشار الى ان قد اقيمت امس الجمعة اولى مبارايات البطولة والتى اقيمت بين المنتخب المصرى والمنتخب النيوزيلندى والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف نظيف.

 

وزارة الشباب والرياضة كرة القدم العاصمة الإدارية الجديدة منتخبات استاد القاهرة استاد مصر

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

"الأوقاف" تعلن شروط وضوابط الاعتكاف لرمضان 2024

إحالة المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى للجنايات

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى