وزارة السياحة والآثار تشارك في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة وإنطلقت أولى مبارياتها مساء أمس بين منتخبي مصر ونيوزيلاندا باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام فعاليات هذه البطولة الودية الدولية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، ويشارك بها فرق منتخبات دول كل من مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا، حيث نجحت مصر في استضافة فعاليات هذه البطولة التي تقام ضمن التوقفات الدولية في جميع اتحادات العالم.



ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة هذه البطولة في مصر من شأنه أن يعكس قدرة مصر على استضافه البطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن رعاية الهيئة لهذه البطولة تأتي في إطار حرصها علي استغلال مباريات هذه البطولة في الترويج السياحي لمصر علي مستوى الدول المشاركة وتمتد لتصل لمشجعي الساحرة المستديرة علي مستوي العالم، من خلال عرض الشعار الترويجي لمصر على الشاشات الموجودة بالملاعب التي تُقام بها هذه المباريات، كما يتم الإشارة إلى صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أشار إلى أنه من بين الخطط الترويجية للهيئة رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تُقام بمصر وتحظى بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة النطاق والتي من بينها بطولات كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم.

يشار الى ان قد اقيمت امس الجمعة اولى مبارايات البطولة والتى اقيمت بين المنتخب المصرى والمنتخب النيوزيلندى والتى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف نظيف.