الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لا تخففوا الملابس.. "الأرصاد" تحذر: التقلبات الجوية مستمرة

الارصاد
الارصاد

حذرت إدارة التنبؤات الجوية التابعة للهيئة العامة للأرصاد، المواطنين من عدم المبالغة في تخفيف الملابس، خاصة الأطفال خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التقلبات الجوية مستمرة الأيام المقبلة، وذلك وفقًا للتنبؤات الأخيرة، خاصة أن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة في نفس الوقت خلال الموسم.

وأوضحت أن هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، بالإضافة إلى عدم تشغيل المراوح لتجنب الإصابة بنزلات البرد.


طقس اليوم 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن، اليوم الأربعاء، يشهد  طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

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استمرار الشبورة المائية خلال أيام الموجة الحارة

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الشبورة المائية خلال أيام الموجة الحارة، خاصة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء
 

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 18

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21

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