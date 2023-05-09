الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة؟

صيام الست من شوال
صيام الست من شوال

زاد البحث عن جواز صيام الست من شوال متفرقين أم مرة واحدة خاصة مع قرب انتهاء الشهر والذي وصلنا فيه لليوم التاسع عشر، وذُكر العديد من الاحاديث في فضل صيام الست من شوال عقب انتهاء شهر رمضان.

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة

تجيب الدستور لقرائها على سؤالهم المطروح عن هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة في التقرير التالي وتذكر كافة الأدلة التي أجابت بها دار الافتاء المصرية في هذا السؤال.

صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول ﷺ أطلق صيامها ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقًا، حيث قال ﷺ: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر[1]. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لذلك من صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

النهارده كام شوال 2023 ومواقيت الصلاة في الأيام المتبقية منه

صيام الست البيض.. موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023

فضل صيام الست من شوال 

صيام هذه الأيام الست سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، ولا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

نية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

txt

الأزهر للفتوى: الست من شوال تعوض النقص في صيام رمضان

txt

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة صيام الست من شوال الست من شوال صيام الست من شوال متفرقة نية صيام الستة الأيام

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة