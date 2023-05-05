الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صيام الست البيض.. موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023

الصيام
الصيام

موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها يومياً خلال الساعات السابقة من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث بكثرة من قبل الكثير من المسلمين لمعرفة موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023 لصيام الست البيض بسبب فضله العظيم كما جاء بالسنة النبوية الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

 

فضل صيام الست البيض

قالت دار الإفتاء المصرية في فضل صيام الست البيض من شهر شوال إنها تعادل صيام الدهر، كما جاء بالسنة النبوية الشريفة عن فضلها، ولأن الحسنة تضاعف بعشر، فإن صوم الستة البيض يعطي الشخص ثوابًا هائلاً يساعد على تقريبه من ربنا، ومخٌّلص الأرواح.

 

الأزهر للفتوى: الست من شوال تعوض النقص في صيام رمضان

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

 

موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023

ينتهي شهر شوال 2023 يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2023، وجاء توافق شهر شوال مع الشهور الميلادية كالتالي: 

  • الإثنين 4 شوال يوافق 2023/4/24
  • الثلاثاء 5 شوال يوافق 2023/4/25
  • الأربعاء 6  2023/4/26
  • الخميس 7  2023/4/27
  • الجمعة 8   2023/4/28
  • السبت 9 شوال يوافق 2023/4/29
  • الأحد 10 شوال يوافق 2023/4/30
  • الإثنين 11 شوال يوافق 2023/5/1
  • الثلاثاء 12  شوال يوافق 2023/5/2
  • الأربعاء 13  شوال يوافق 2023/5/3
  • الخميس 14  شوال يوافق 2023/5/4
  • الجمعة 15 شوال يوافق  2023/5/5
  • السبت 16 شوال يوافق  2023/5/6
  • الأحد 17 شوال يوافق  2023/5/7
  • الإثنين 18 شوال يوافق 2023/5/8
  • الثلاثاء 19 شوال يوافق  2023/5/9
  • الأربعاء 20 شوال يوافق 2023/5/10
  • الخميس 21 شوال يوافق 2023/5/11
  • الجمعة 22 شوال يوافق 2023/5/12
  • السبت 23 شوال يوافق 2023/5/13
  • الأحد  24 شوال يوافق 2023/5/14
  • الإثنين 25 شوال يوافق 2023/5/15
  • الثلاثاء 26 شوال يوافق 2023/5/16
  • الأربعاء 27 شوال يوافق 2023/5/17
  • الخميس 28 شوال يوافق 2023/5/18
  • الجمعة  29 شوال يوافق 2023/5/19
  • السبت 30 شوال يوافق 2023/5/20
موعد انتهاء شهر شوال 1444 2023 شهر شوال 1444 2023 انتهاء شهر شوال شهر شوال موعد انتهاء شهر شوال صيام الست البيض

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