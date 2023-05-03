الأزهر للفتوى: الست من شوال تعوض النقص في صيام رمضان

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صيام الست من شوال يعوِّضُ النّقصَ الذي حصل في صيام فريضة رمضان، ويجبر خلله.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صيام 6 من شهر شوال يعوض النقص الذي وقع في صيام الفريضة في شهر رمضان الكريم، فكما أن صلاة النافلة تجبر نقص الفريضة فكذلك صوم النافلة.

وتابع: فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». [أخرجه الترمذي]