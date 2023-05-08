الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

النهارده كام شوال 2023 ومواقيت الصلاة في الأيام المتبقية منه

الصلاة
الصلاة

شوال هو الشهر العاشر في التقويم الهجري ويبدأ مع نهاية شهر رمضان ويوافق اليوم الأول من شوال عيد الفطر المبارك، ويستكمل بعض المسلمون الصيام في شوال ويطلق عليهم صيام الست البيض لذا يهتموا بالبحث عن النهاردة كام شوال وموعد انتهاءه ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

النهارده كام شوال 2023

حددت البحوث الفلكية النهاردة كام شوال 2023 وهو الشهر التالي لشهر رمضان حيث يحتفل المسلمون في بدايته بعيد الفطر المبارك ، ويوافق اليوم 8 مايو 18 شوال 1444 هجريًا، ونعرض توافق شهر مايو الجاري مع شوال وهي كالتالي : 

صيام الست البيض.. موعد انتهاء شهر شوال 1444/2023

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء

الإثنين    18 شوال 8 مايو 2023

الثلاثاء 19 شوال 9 مايو 2023

الأربعاء   20 شوال 10 مايو 2023

الخميس   21 شوال 11 مايو 2023

الجمعة    22 شوال  12 مايو 2023

السبت     23 شوال  13 مايو 2023

الأحد      24 شوال 14 مايو 2023

الإثنين    25 شوال 15 مايو 2023

الثلاثاء    26 شوال 16 مايو 2023

الأربعاء   27 شوال 17 مايو 2023

الخميس   28 شوال 18 مايو 2023

الجمعة    29 شوال 19 مايو 2023

السبت     30 شوال 20 مايو 2023

txt

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا في شهر شوال ؟

مواقيت الصلاة اليوم 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-05-084:29 ص6:6 ص12:51 م4:28 م7:37 م9:3 م
الأسكندرية2023-05-084:31 ص6:9 ص12:57 م4:36 م7:44 م9:12 م
طنطــا2023-05-084:28 ص6:6 ص12:52 م4:31 م7:39 م9:7 م
المنصورة2023-05-084:25 ص6:4 ص12:51 م4:30 م7:38 م9:6 م
الزقـازيق2023-05-084:27 ص6:4 ص12:50 م4:28 م7:37 م9:4 م
أسيــوط2023-05-084:38 ص6:11 ص12:52 م4:23 م7:33 م8:55 م
سـوهاج2023-05-084:38 ص6:10 ص12:50 م4:20 م7:29 م8:52 م
بنى سويف2023-05-084:33 ص6:8 ص12:52 م4:27 م7:36 م9:1 م
المنـيـا2023-05-084:37 ص6:12 ص12:53 م4:27 م7:36 م9:0 م
قـــنا2023-05-084:35 ص6:7 ص12:46 م4:15 م7:25 م8:47 م
أســوان2023-05-084:40 ص6:9 ص12:45 م4:10 م7:20 م8:40 م
مطـروح2023-05-084:41 ص6:20 ص1:7 م4:47 م7:55 م9:23 م
الغردقـة2023-05-084:28 ص6:1 ص12:41 م4:13 م7:22 م8:45 م
الخارجـة2023-05-084:47 ص6:18 ص12:55 م4:24 م7:33 م8:55 م
الإسماعيلية2023-05-084:23 ص6:1 ص12:47 م4:25 م7:34 م9:1 م 

 

شوال النهارده كام شوال مواقيت الصلاة شهر مايو عيد الفطر

الأكثر قراءة

50 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ2550

القبض على مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل في يومها الثالث

ممثلة النيابة العامة فى جريمة قاتل زوجته بالنزهة: "طغى عليه الشك حتى أنهى حياتها"

الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي تطارد المتسولين في الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟