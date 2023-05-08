النهارده كام شوال 2023 ومواقيت الصلاة في الأيام المتبقية منه

شوال هو الشهر العاشر في التقويم الهجري ويبدأ مع نهاية شهر رمضان ويوافق اليوم الأول من شوال عيد الفطر المبارك، ويستكمل بعض المسلمون الصيام في شوال ويطلق عليهم صيام الست البيض لذا يهتموا بالبحث عن النهاردة كام شوال وموعد انتهاءه ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

النهارده كام شوال 2023

حددت البحوث الفلكية النهاردة كام شوال 2023 وهو الشهر التالي لشهر رمضان حيث يحتفل المسلمون في بدايته بعيد الفطر المبارك ، ويوافق اليوم 8 مايو 18 شوال 1444 هجريًا، ونعرض توافق شهر مايو الجاري مع شوال وهي كالتالي :

الإثنين 18 شوال 8 مايو 2023

الثلاثاء 19 شوال 9 مايو 2023

الأربعاء 20 شوال 10 مايو 2023

الخميس 21 شوال 11 مايو 2023

الجمعة 22 شوال 12 مايو 2023

السبت 23 شوال 13 مايو 2023

الأحد 24 شوال 14 مايو 2023

الإثنين 25 شوال 15 مايو 2023

الثلاثاء 26 شوال 16 مايو 2023

الأربعاء 27 شوال 17 مايو 2023

الخميس 28 شوال 18 مايو 2023

الجمعة 29 شوال 19 مايو 2023

السبت 30 شوال 20 مايو 2023

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