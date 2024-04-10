الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عيدية نقدية وملابس للأيتام.. التحالف الوطنى ينفذ خطة عيد الفطر بمطروح

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

أعلن شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني وأمين محافظة مطروح، عن تنفيذ خطة عيد الفطر المبارك، وتضمنت توزيع الهدايا والحلويات والبالونات على الأطفال والأهالي، بالإضافة إلى توزيع عيديات نقدية وكعك وبسكويت.

وأوضح شريف حليو أن متطوعي التحالف الوطني قاموا بتوزيع الحلويات والشوكولاتة والبالونات التي تحمل شعار التحالف على الأطفال في المساجد والساحات بمدينة مرسى مطروح، ضمن خطة التحالف لعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه تم توزيع عيديات نقدية على الأسر الأكثر احتياجًا بقيمة 500 جنيه لكل أسرة، بالإضافة إلى التعاون مع محافظة مطروح لشراء ملابس العيد لـ200 طفل يتيم وأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عنهم، وتوزيع كعك وبسكويت على المرضى في المستشفيات.

_ختام خطة شهر رمضان

وأكد أنه تم ختام خطة شهر رمضان المبارك التي تضمنت توزيع 10 آلاف كرتونة من المواد الغذائية واستقبال 70 ألف صائم في موائد الإفطار التي تم تنظيمها في مدينة الحمام وقرية رأس الحكمة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
جانب من فاعليات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي
منسق عام التحالف الوطني محافظة مطروح تنفيذ خطة عيد الفطر توزيع الهدايا والحلوي عيدية نقدية

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