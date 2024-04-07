الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا مساء غد الإثنين

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1445هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غد الإثنين الموافق 8 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكيًا يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

بعد 6 أيام من سقوطه فى بئر.. إخراج جثة الشاب "طه" ونقلها للمستشفى

مقررة أممية: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة ملزم ويجب تنفيذه

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

مسلسل الحشاشين.. الموت يطارد “يحيى” فى أصفهان ونورهان تخبره بحملها الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات في مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب