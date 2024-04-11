ما حكم صيام الأيام الست من شوال بنية القضاء؟

وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة حول فضل صيام الأيام الست من شوال، ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".

هل يجوز صيام الأيام الست من شوال بنية القضاء؟

وأجمع الجمهور على جواز صيام الأيام الست من شوال بنية القضاء، وذلك لوجود نصوص عامة تدل على جواز الجمع بين النوافل، ولأن القضاء موسع يجوز فيه التراخي، وصيام الست قد يفوت فيفوت فضله.

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟

يجوز للمسلم أن ينوى نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضى ما فاته من رمضان فى شهر شوال ويكتفى بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

ما هو الأفضل: صيام الست من شوال قبل القضاء أو بعده؟

الأفضل هو قضاء ما فات من رمضان قبل صيام ست من شوال، وذلك لأن صيام رمضان واجب، وصيام ست من شوال سنة.

خامسًا: ما هي النصائح لمن أراد صيام الأيام الست من شوال بنية القضاء؟

أن ينوي صيام ست من شوال بنية القضاء فقط.

أن يحرص على صيامها متتالية.

أن يبتعد عن كل ما يفسد الصوم.

أن يدعو الله تعالى بالقبول والأجر.

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