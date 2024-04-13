نقدم لكم كم شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري؟، حيث يتساءل الكثير من المواطنين وذلك مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وصيام الست البيض من شهر شوال 1445.

كم شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري؟

وفي هذا الجانب، نستعرض لكم كم شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري؟، يوافق اليوم السبت 4 شوال 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم السبت:

يوافق 13 من شهر أبريل 2024م، في التاريخ الميلادي.

يوافق 4 من شهر شوال 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

يوافق 5 برمودة 1740ق، في التاريخ القبطي.

الأيام المتبقية من شهر برمودة 2024

الأحد 6 برمودة يوافق 14 أبريل.

الاثنين 7 برمودة يوافق 15 أبريل

الثلاثاء 8 برمودة يوافق 16 أبريل

الأربعاء 9 برمودة يوافق 17 أبريل

الخميس 10 برمودة يوافق 18 أبريل

الجمعة 11 برمودة يوافق 19 أبريل

السبت 12 برمودة يوافق 20 أبريل

الأحد 13 برمودة يوافق 21 أبريل

الاثنين 14 برمودة يوافق 22 أبريل

الثلاثاء 15 برمودة يوافق 23 أبريل

الأربعاء 16 برمودة يوافق 24 أبريل

الخميس 17 برمودة يوافق 25 أبريل

الجمعة 18 برمودة يوافق 26 أبريل

السبت 19 برمودة يوافق 27 أبريل



الأحد 20 برمودة يوافق 28 أبريل

الاثنين 21 برمودة يوافق 29 أبريل

الثلاثاء 22 برمودة يوافق 30 أبريل

الأربعاء 23 برمودة يوافق 1 مايو

الخميس 24 برمودة يوافق 2 مايو

الجمعة 25 برمودة يوافق 3 مايو

السبت 26 برمودة يوافق 4 مايو

الأحد 27 برمودة يوافق 5 مايو

الاثنين 28 برمودة يوافق 6 مايو

الثلاثاء 29 برمودة يوافق 7 مايو

الأربعاء 30 برمودة يوافق 8 مايو

ترتيب الشهور القبطية 2024

شهر توت: (11 سبتمبر- 10 أكتوبر).

شهر بابة (11 اكتوبر- 10 نوفمبر).

شهر هاتور (11 نوفمبر- 9 ديسمبر).

شهر كيهك (10 ديسمبر- 8 يناير).

شهر طوبة (9 يناير- 7 فبراير).

شهر أمشير (8 فبراير- 9 مارس).

شهر برمهات (10 مارس- 8 أبريل).

شهر برمودة (9 إبريل-8 مايو).

شهر بشنس (9 مايو-7 يونيو).

شهر بؤونة (8 يونيو- 7 يوليو).

شهر ابيب (8 يوليو- 6 أغسطس).

شهر مسره (7 اغسطس- 5 سبتمبر).