الجمعة 05 أبريل 2024
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النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

رمضان 2024
رمضان 2024

نقدم لكم النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم، حيث شهدت محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً جوجل، من خلال تردد الكثير من المواطنين لمعرفة تاريخ النهاردة، لاقتراب عطلة إجازة عيد الفطر المبارك وشم النسيم.

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

وفي هذا السياق، نوفر لكم النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم الجمعة 26 رمضان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الجانب، نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم الجمعة:

ورقة نتيجة اليوم 

يوافق 5 أبريل 2024م، في التاريخ الميلادي.
و يوافق 26 رمضان 1445، في التاريخ الهجري.
و يوافق 27 برمهات 1740، في التاريخ القبطي.

الأيام المتبقية علي عيد الفطر المبارك 2024

طبقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، أي بعد 4 أيام فقط.

موعد شم النسيم في مصر 2024

وفي هذا الإطار، الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعده سيوافق هذا العام يوم 6 مايو 2024،  و توافق 27 شوال 1445.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

التاريخ القبطي اليوم 2024

وفي هذا السياق، يوافق 27 من شهر برمهات 1740 ق، في التقويم القبطي، وقد بدأ الشهر من يوم 10 مارس، ويستمر لمدة 30 يوم.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

- الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل عيد الفطر المبارك 
- الخميس 25 إبريل يوافق عيد تحرير سيناء 
- الأربعاء 1 مايو يوافق عيد العمال.
- الإثنين 6 مايو توافق شم النسيم.
- الأحد 16 يونيو توافق وقفة عيد الأضحى.
- الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو توافق عيد الأضحى المبارك.
- الأحد 30 يونيو توافق ثورة 30 يونيو.
- الاثنين 8 يوليو يصادف رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء 23 يوليو يصادف ثورة 23 يوليو.
- الاثنين  16 سبتمبر يصادف المولد النبوي الشريف.
- الأحد 6 أكتوبر يصادف ذكرى حرب أكتوبر.

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