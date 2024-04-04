الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان
النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024

نقدم لكم النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم، وذلك مع قرب نهاية شهر رمضان وبداية إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

في السياق، يمكن التعرف على النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس يوافق 25 رمضان 1445 ه‍جرية.

ورقة نتيجة اليوم

في هذا الجانب، جاءت ورقة نتيجة اليوم الخميس علي النحو التالي:

ورقة نتيجة اليوم 

يصادف 25 رمضان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
و يصادف 4 أبريل 2024 م، في التاريخ الميلادي.
و يصادف 26 برمهات 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

في السياق، وفقًا  للتقويم الهجري والحسابات الفلكية، يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 رمضان و9 أبريل، هو المتمم من شهر رمضان المبارك، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل، لذا متبقي 5 أيام فقط.

أفضل 5 أفلام عالمية تشاهدها في عطلة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

- في القاهرة في تمام الساعة 5:59 ص.
- في الجيزة في تمام الساعة 5:58 ص.
- في الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 ص.
- في بورسعيد في تمام الساعة 5:53 ص.
- في السويس في تمام الساعة 5:53 ص.
- في العريش في تمام الساعة 5:47 ص.
- في الطور في تمام الساعة 5:50 ص.
- في سانت كاترين في تمام الساعة 5:48 ص.
- في طابا في تمام الساعة 5:44 ص.
- في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 ص.
- في دمنهور في تمام الساعة 6:00 ص.
- في طنطا في تمام الساعة 5:58 ص.
- في المنصورة في تمام الساعة 5:57 ص.
-في الزقازيق في تمام الساعة 5:56 ص.
-في بنها في تمام الساعة 5:58 ص.
-في شبين الكوم في تمام الساعة 5:59 ص.

اقرأ أيضًا:

موعد أذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام 2024

النهاردة كام رمضان النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 ورقة نتيجة اليوم ورقة نتيجة اليوم الخميس موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات نتيجة التاريخ الميلادي التاريخ القبطي التاريخ الهجري

مواد متعلقة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

“أحرار غزة”: حماس تعترض شاحنات المساعدات القادمة من معبر رفح

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى