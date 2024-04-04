نقدم لكم النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم، حيث يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم، وذلك مع قرب نهاية شهر رمضان وبداية إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

في السياق، يمكن التعرف على النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس يوافق 25 رمضان 1445 ه‍جرية.

ورقة نتيجة اليوم

في هذا الجانب، جاءت ورقة نتيجة اليوم الخميس علي النحو التالي:

ورقة نتيجة اليوم

يصادف 25 رمضان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

و يصادف 4 أبريل 2024 م، في التاريخ الميلادي.

و يصادف 26 برمهات 1740 ق، في التاريخ القبطي.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024

في السياق، وفقًا للتقويم الهجري والحسابات الفلكية، يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 رمضان و9 أبريل، هو المتمم من شهر رمضان المبارك، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل، لذا متبقي 5 أيام فقط.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات

- في القاهرة في تمام الساعة 5:59 ص.

- في الجيزة في تمام الساعة 5:58 ص.

- في الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 ص.

- في بورسعيد في تمام الساعة 5:53 ص.

- في السويس في تمام الساعة 5:53 ص.

- في العريش في تمام الساعة 5:47 ص.

- في الطور في تمام الساعة 5:50 ص.

- في سانت كاترين في تمام الساعة 5:48 ص.

- في طابا في تمام الساعة 5:44 ص.

- في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:47 ص.

- في دمنهور في تمام الساعة 6:00 ص.

- في طنطا في تمام الساعة 5:58 ص.

- في المنصورة في تمام الساعة 5:57 ص.

-في الزقازيق في تمام الساعة 5:56 ص.

-في بنها في تمام الساعة 5:58 ص.

-في شبين الكوم في تمام الساعة 5:59 ص.