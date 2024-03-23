السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت؟

شهر رمضان
شهر رمضان

نوفر لكم كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت؟، حيث يتساءل الكثير من المواطنين المهتمين بتاريخ اليوم السبت، خاصةً مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك 2024، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كام رمضان اليوم 2024

وفي هذا الجانب، يهتم مجموعة كبيرة من المواطنين بالتعرف على كام رمضان اليوم 2024، يوافق اليوم السبت 13 رمضان 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم السبت، تتمثل فيما يلي:

• يوافق 23 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.
• يصادف 13 رمضان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.
• يصادف 14 برمهات 1740ق، في التاريخ القبطي.

النهاردة كام رمضان 2024

يصادف اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024-1445، ويتبقي نحو 17 يوما على نهاية شهر البركة والمغفرة.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

التاريخ القبطي اليوم 2024

يصادف اليوم 14 من برمهات 1740ق، في التقويم القبطي، وكان قد بدأ منذ يوم 10 مارس الجاري، لينتهي بعد 30 يوما.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2024

اللَّهُمَّ إني جئتُك عبدًا فقيرًا لا يملك من أمره شيئًا وأنت الملك المالك لكل شيء.. ربِّ أسألك ألا تتركني لنفسي وشيطاني، وأن تكون لي عونًا ونصيرًا.
يا ذا الجلال والإكرام يا مَن أمْرُك إذا أردت شيئًا أنت تقول له كن فيكون، أسألك أن تأذن بفرج كربي، وسداد ديني، وطمأنينة قلبي، وأن تقبضني على طاعة.
يا ربَّ العالمين وربَّ قلبي، أسألك بكل اسمٍ هو لك أن تنظر لي بعين رحمتك، ألاَّ تُخرجني منها، وألاَّ تجعلني من الخاسرين والظالمين، وأن تحفظني من شر نفسي وجميع ما خلقت.
اللَّهُمَّ يا مَن خلقتني ورزقتني وأكرمتني بدينك دون حول منِّي ولا قوة أسألك بقوتك هذه أن تقوِّيني وتعينني على طاعتك، وأن تدبِّر لي الأمر، وألاَّ تجعل لي من دونك سلطانًا.
اللَّهُمَّ إن أعلم أنني لم أكن لك خيرَ العبد وكنتَ لي خيرِ الرب.. اللَّهُمَّ إن هذا قدري الضئيل وهذا قدرك العظيم، فأسألك حتى ألقاك أن تعاملني بما أنت أهلٌ له يا أهل التقوى والمغفرة.
اللَّهُمَّ إني أرجوك في أيامك المباركة هذه أن تجزل عليَّ بعظيم الكرم والإحسان كما عَهِدْتُك ربًّا كريمًا.. اللَّهُمَّ إنك الغني ونحن الفقراء إليك، أسألك ألا تحرمني قربك وطاعتك ورضاك.
اللَّهُمَّ ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل، أعوذ بك من حرِّ النار ومن عذاب القبر.. اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اقرأ أيضًا

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2024 في المحافظات

كام رمضان اليوم 2024 كام رمضان اليوم كام رمضان كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري النهاردة كام رمضان 2024 التاريخ القبطي اليوم 2024 دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2024

مواد متعلقة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

دعاء 6 رمضان مكتوب| دعاء اليوم السادس من رمضان 2024

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الأكثر قراءة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى