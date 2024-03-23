نوفر لكم كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت؟، حيث يتساءل الكثير من المواطنين المهتمين بتاريخ اليوم السبت، خاصةً مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك 2024، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

كام رمضان اليوم 2024

وفي هذا الجانب، يهتم مجموعة كبيرة من المواطنين بالتعرف على كام رمضان اليوم 2024، يوافق اليوم السبت 13 رمضان 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم السبت، تتمثل فيما يلي:

• يوافق 23 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.

• يصادف 13 رمضان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

• يصادف 14 برمهات 1740ق، في التاريخ القبطي.

النهاردة كام رمضان 2024

يصادف اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2024-1445، ويتبقي نحو 17 يوما على نهاية شهر البركة والمغفرة.

التاريخ القبطي اليوم 2024

يصادف اليوم 14 من برمهات 1740ق، في التقويم القبطي، وكان قد بدأ منذ يوم 10 مارس الجاري، لينتهي بعد 30 يوما.

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2024

اللَّهُمَّ إني جئتُك عبدًا فقيرًا لا يملك من أمره شيئًا وأنت الملك المالك لكل شيء.. ربِّ أسألك ألا تتركني لنفسي وشيطاني، وأن تكون لي عونًا ونصيرًا.

يا ذا الجلال والإكرام يا مَن أمْرُك إذا أردت شيئًا أنت تقول له كن فيكون، أسألك أن تأذن بفرج كربي، وسداد ديني، وطمأنينة قلبي، وأن تقبضني على طاعة.

يا ربَّ العالمين وربَّ قلبي، أسألك بكل اسمٍ هو لك أن تنظر لي بعين رحمتك، ألاَّ تُخرجني منها، وألاَّ تجعلني من الخاسرين والظالمين، وأن تحفظني من شر نفسي وجميع ما خلقت.

اللَّهُمَّ يا مَن خلقتني ورزقتني وأكرمتني بدينك دون حول منِّي ولا قوة أسألك بقوتك هذه أن تقوِّيني وتعينني على طاعتك، وأن تدبِّر لي الأمر، وألاَّ تجعل لي من دونك سلطانًا.

اللَّهُمَّ إن أعلم أنني لم أكن لك خيرَ العبد وكنتَ لي خيرِ الرب.. اللَّهُمَّ إن هذا قدري الضئيل وهذا قدرك العظيم، فأسألك حتى ألقاك أن تعاملني بما أنت أهلٌ له يا أهل التقوى والمغفرة.

اللَّهُمَّ إني أرجوك في أيامك المباركة هذه أن تجزل عليَّ بعظيم الكرم والإحسان كما عَهِدْتُك ربًّا كريمًا.. اللَّهُمَّ إنك الغني ونحن الفقراء إليك، أسألك ألا تحرمني قربك وطاعتك ورضاك.

اللَّهُمَّ ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل، أعوذ بك من حرِّ النار ومن عذاب القبر.. اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي يا مجيب الدعوات يا رب العالمين.