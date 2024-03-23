السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، لمعرفة عدد ساعات العمل يوميا وكيفية الحصول على الخدمات البنكية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

ينشر “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 والخدمات المصرفية بالبنوك.

وقرر البنك المركزى المصري أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

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مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان 2024

وقرر البنك المركزي المصري  مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك تبدأ من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر  بعدد 5 ساعات يوميا.

مواعيد غلق البنوك في رمضان 2024

وتغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

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مواعيد العمل الرسمية للبنوك

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر في غير شهر الصيام من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

 يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكًا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

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