مواعيد غلق البنوك فى رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد غلق البنوك في رمضان 2024، ومعرفة عدد ساعات العمل يوميا وكيفية الحصول على الخدمات البنكية.



مواعيد غلق البنوك في رمضان 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد غلق البنوك في رمضان 2024، والخدمات المصرفية المتاحة في رمضان.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.



مواعيد عمل البنوك في رمضان

قرر البنك المركزى المصرى، أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات، عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان

كما قرر أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بعدد 5 ساعات يوميا.



أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين



ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.



المركزي يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية 28 مارس

وقال البنك المركزي المصري، إنه قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس "نظرا للاكتفاء" بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي ٦ مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.

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