ثمار قرارات "المركزى".. بيع نقد أجنبى للأهلى ومصر للصرافة بـ4.1 مليار جنيه

نجحت شركتا الأهلي ومصر للصرافة التابعتان للبنكين الأهلي ومصر في جذب حصيلة من بيع النقد الاجنبي بقيمة 4.1 مليار جنيه، خلال 13 يومًا، منذ القرارات التي أصدرها البنك المركزي بشأن سعر الصرف والفائدة.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة بيع العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه بلغت 1.7 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي في 6 مارس وحتى الآن.

وأشار "فوزي" إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأفراد والشركات للتنازل عن العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة؛ وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

ولفت إلى أن العمل يستمر يوميًا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحًا حتى الـ4 عصرًا، ومن الساعة الـ8.30 مساء حتى 11.30 مساء، وكذلك العمل يومي الجمعة والسبت.

ونوه بأن الدولار استحوذ على نصيب الأسد من البيع بنسبة 66%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 13%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وفي السياق ذاته، قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي 2.4 مليار جنيه خلال 13 يومًا، لافتًا إلى أن الدولار يستحوذ على 66% من إجمالي التنازلات عن العملات الأجنبية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25و% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.