57 مليار دولار فى فترة وجيزة.. مصر تتخلص من أزمة النقد الأجنبى

قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن إعلان البنك الدولي أمس، الثلاثاء، عن منح مصر تمويلات مالية بقيمة 6 مليارات دولار جاء في توقيت مناسب، مشيرًا إلى أن هناك تراجعًا مستمرًا في أسعار العملات الأجنبية، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لإعادة تصحيح الأوضاع.

انتعاشة بالاقتصاد المصرى بعد زيادة الحصيلة الدولارية

وأشار "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن التعهدات الدولية بلغت حتى الآن 22 مليار دولار، موزعة كالتالي: 8 مليارات دولار قرض صندوق النقد الدولي، ومثلها مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، بجانب 6 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى نحو 35 مليار دولار من مشروع "رأس الحكمة"، ليبلغ بذلك إجمالي الحصيلة نحو 57 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذه التعهدات المالية الدولية تغطي احتياجات مصر الداخلية والخارجية من النقد الأجنبي لمدة 3 سنوات قادمة، وتسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى استقرار مالي ونقدي لمصر.

موارد دولارية أخرى

وقال "عبدالعال" إن هناك موارد دولارية أخرى سيتم تعظيمها، منها تحويلات المصريين العاملين بالخارج المتوقع أن تصل إلى نحو 31 مليار دولار سنويًا، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 20 مليار دولار الفترة المقبلة، بجانب نمو عائدات السياحة وقناة السويس بعد انخفاض معدلات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، كما أنه من المتوقع نمو الصادرات المصرية في ظل الشراكات الجديدة مع تجمع "بريكس"، والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دول الاتحاد الأوروبي.