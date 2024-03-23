موعد عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 12 محور اهتمام الملايين من المشاهدين، حيث يحصد المسلسل نسب عالية من المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك خاصة عقب تطورات الأحداث بعد هروب “محارب” من قوات الأمن بعد محاولات القبض عليه من داخل منزله في الصعيد.

موعد عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 12

جاء موعد عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 12 في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it الرقمية، حيث يصدر القائمة البحثية خلال الساعات الماضية بعد هروب محارب من قوات الأمن بعد محاولات القبض عليه من داخل منزله في الصعيد.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 12

ويطمئن محارب قبل هروبه بمسامحة عائلته والدفاع عنه بعد انهاء قضية الثأر القديمة ومسامحة محارب وقبوله في العائلة مره اخرى.

ويوافق كبار عائلة محارب على رأي كبيرة العائلة وتقديم كفنه مقابل فديته وانهاء تلك القضية واعطاءه الأمان بالحماية.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 13

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ويصطحب المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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