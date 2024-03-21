4 ساعات يوميًا.. مواعيد البنوك في شهر رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، لمعرفة عدد ساعات العمل يوميا وكيفية الحصول على الخدمات البنكية.

مواعيد البنوك في رمضان 2024

ينشر “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد البنوك في رمضان 2024 والخدمات المصرفية بالبنوك.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

وقرر البنك المركزى المصري أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان

وقرر البنك المركزي المصري مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك تبدأ من التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بعدد 5 ساعات يوميا.

مواعيد غلق البنوك في رمضان

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

مواعيد عمل البنوك الرسمية في غير شهر الصيام

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر في غير شهر الصيام من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين



يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.



البنك المركزي المصري

ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكًا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

المركزي يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم

قال البنك المركزي المصري، إنه قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس "نظرا للاكتفاء" بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.

كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي ٦ مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.