الأربعاء 03 أبريل 2024
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كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

أيام رمضان
أيام رمضان

نقدم لكم كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم الأربعاء، تزامنًا مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، وإجازة شم النسيم لهذا العام.

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

وفي هذا السياق، نعرض لكم كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟، يوافق اليوم الأربعاء 24 رمضان 1445 ه‍.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الصدد، نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم الأربعاء:

ورقة نتيجة اليوم 

يوافق 3 أبريل 2024 م، في التاريخ الميلادي.
و يوافق 24 رمضان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
و يوافق 23 برمهات 1740ق، في التاريخ القبطي.

كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

وفي هذا الإطار، طبقًا الحسابات الفلكية، يكون موعد أول أيام عيد الفطر؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، لذا متبقي 6 أيام فقط.

توقيت عيد شم النسيم 2024

وفي هذا الجانب، كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شم النسيم 2024 سيوافق يوم 6 مايو المقبل، 27 شوال القادم.

دعاء يوم 24 رمضان 2024 وموعد بدء الليلة الوترية الـ25

ترتيب الشهور القبطية 2024

شهر توت: تبدأ من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.
شهر بابه: تبدأ من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.
شهر هاتور: تبدأ من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
شهر كيهك: تبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.
شهر طوبة: تبدأ من 9 يناير إلى 7 فبراير.
شهر أمشير: تبدأ من 8 فبراير إلى 10 مارس.
شهر برمهات: تبدأ من 10 مارس إلى 8 أبريل.
شهر برمودة: تبدأ من 9 أبريل إلى 8 مايو. 
شهر بشنس: تبدأ من 9  مايو إلى 7 يونيو.
شهر بؤونة: تبدأ من 8 يونيو إلى 7 يوليو.
شهر أبيب: تبدأ من 8 يوليو إلى 9 أغسطس.
شهر مسري: تبدأ من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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