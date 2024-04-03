قبل العيد...اعرف مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

يبحث كثير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 والتي تم تعديلها لتصبح 4 ساعات يوميا وفق تعليمات البنك المركزي المصري بخصوص العمل في شهر الصيام.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

تبدأ مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا عدا يوميا الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للقطاع.

وفي هذه السطور ترصد الدستور مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 وانشغال كثير من المواطنين بالحديث عنها بالتزامن مع موسم الاعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وحرص المواطنين على الحصول على الأموال الجديدة العدية وشراء مستلزمات العيد.

مواعيد فتح البنوك في رمضان 2024

قرر البنك المركزى المصرى، أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات، عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مواعيد غلق البنوك في رمضان

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان

كما قرر أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بعدد 5 ساعات يوميا.

مواعيد عمل البنوك الرسمية في غير شهر الصيام

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر في غير شهر الصيام من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.



يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.



وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي ٦ مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.