تبدأ من التاسعة والنصف صباحا.. مواعيد فتح البنوك في رمضان 2024

يبحث كثير من الناس عن مواعيد فتح البنوك في رمضان والتي تم تعديلها لتصبح 4 ساعات يوميا وفق تعليمات البنك المركزي المصري بخصوص العمل في شهر الصيام.

مواعيد فتح البنوك في رمضان

تبدأ مواعيد فتح البنوك العاملة في مصر يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا عدا يوميا الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للقطاع .

مواعيد فتح البنوك في رمضان 2024

وفي هذه السطور ترصد الدستور مواعيد فتح عمل البنوك وغلقها يوميا بعد انشغال كثير من المواطنين بالحديث عنها مع اقتراب موسم الاعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك وحرص المواطنين على الحصول على الأموال الجديدة العدية وشراء مستلزمات العيد.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

قرر البنك المركزى المصرى، أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك ، بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات ، عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مواعيد غلق البنوك في رمضان

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان

كما قرر أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بعدد 5 ساعات يوميا.

مواعيد عمل البنوك الرسمية في غير شهر الصيام

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر في غير شهر الصيام من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية.

المركزي يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم

وقال البنك المركزي المصري، إنه قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس "نظرا للاكتفاء" بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس.

وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي ٦ مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.