البنوك تبدأ إتاحة" الفكة وعدية العيد" في ماكينات الصراف الالي

بدأت البنوك في توفير واتاحة الكاش والفكة وعدية العيد في ماكينات الصراف الالي بالفروع الإلكترونية، وفق توجيهات البنك المركزي المصري للتيسير علي المواطنين بمناسبة حلول الأعياد ( عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد ).

وأكدت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي عن توفير نحو 50 مليون جنيه فكه سواء عملات معدنية أو الجنيه الورقي والفئات خمسة وعشرة وعشرين جنيها مشيرا إلى طباعة أيضا العملات الجديدة البلاستيكية فئة العشرين والعشرة جنيهات بهدف إتاحة كل أنواع الفكة وعديه العيد أمام المواطنين.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل الدستور أن البنك المركزي المصري وجه جميع البنوك بتوفير الكاش في ماكينات الصراف الآلي علي مستوى الجمهورية والقيام بأعمال التغذية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين لشراء مستلزمات شهر الصيام والأعياد مشيرا إلى أن هذه الفترة تزداد فيها عمليات السحب حيث يصل حجم إنفاق المصريين نحو ٥٠ مليار جنيه خلال فترة رمضان والأعياد.



وأوضحت المصادر أن وزارة المالية تستعد لطرح أكثر من 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال الأيام المقبلة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحالّ التجارية.



وألمحت المصادر إلى استعدادات خاصة من البنوك لصرف معاشات شهر أبريل ومرتبات شهر أبريل بالتزامن مع حلول موسم الأعياد بهدف إتاحة أكبر قدرا من الكاش لدي ماكينات الصرف الآلي وخطة تغذية ماكينات الصراف الآلي بالفترة الصباحية والمسائية والتي تتجاوز عددها نحو 23 ألف ماكينة في مصر بنهاية عام 2023.



وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن عمليات السحب والإقبال علي الكاش تزداد بشكل كبير خلال فترة الأعياد والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه بهدف شراء احتياجات المواطنين موضحا أن الدولة وجهت بضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطن خلال هذه الفترة بمناسبة الأعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.



وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل "الدستور"، إلى أن هناك تكثيفا لحملات الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية ومستلزمات شهر الصيام والأعياد منوها بأن عمليات السحب ستتضاعف خلال هذه الفترة، بالتزامن مع بدء صرف معاشات ومرتبات شهر أبريل مشيرا إلى أن توفير الكاش بشكل دائم أمر مهم، لذلك البنوك لديها خطة استثنائية للتيسير على المواطنين...

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن البنوك وضعت خطة استثنائية لتوفير الكاش والفكة وعدية العيد بماكينات الصراف الآلي "ATM" خلال موسم الاعياد بداية بعيد القيامة المجيد وبعدها عيد الفطر المبارك ؛ لضمان عدم تكدس المواطنين، في ظل الإقبال الكبير على شراء مستلزمات العيد خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت "الدماطي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الخطة يتطلب زيادة معدلات ضخ الكاش في ماكينات الصراف الآلي، ووضع جدول زمني محدد لمواعيد تغذية "ATM" من قبل شركات نقل الأموال بحسب كل مكان مع زيادة فريق عمل الصيانة.

ولفتت إلى أن تزامن صرف مرتبات شهر ابريل بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمرتبات والعلاوة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدى إلى استعدادات خاصة لتوفير الكاش على مدار الساعة وسرعة تغذية ماكينات "ATM" وتوفير الفكة والعملات الجديدة من فئات مختلفة استعدادًا لعيد الفطر مبكرًا.