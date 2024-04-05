الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024.. دعاء ختم القرآن الكريم

دعاء
دعاء

يبحث الملايين من المسلمين على صيغ دعاء آخر جمعة في رمضان 2024 والتي تصادف أن فيها ليلة وترية هي ليلة الـ 27 من شهر رمضان 1445 - 2024 والتي من الممكن أن تكون ليلة القدر التي قيامها خير من قيام ألف شهر وفقا للنص القرآني لذلك يفضل أن يستغلها الكثيرين في الأدعية والعبادة.

دعاء أخر جمعة في رمضان 2024

هناك عدة صيغ توضح دعاء أخر جمعة في رمضان 2024 الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وأمهات الكتب عن التابعين والسالف الصالح لطلب سعة الرزق والطمأنية والسعادة القلبية وهي كما يلي:-

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اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. دعاء ليلة القدر 2024

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كيف نتحرى ليلة القدر؟... دعاء النبي الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صل الله عليه وسلم.. وأعوذ بك ونت شر ما استعاذ منه عبد ونبيك محمد صل الله عليه وسلم.. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب منها من قول أو عمل.. وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير.

اللهم أرزقني الرضا.. وراحة البال.. اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة.. ولا تعظم على أمرا.. اللهم لا تحني لي قامة.. اللهم لا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا.. اللهم أقض حلجتي وفك كربتي وأنس وحدتي وفرج همي.. اللهم أرني الفرج في تحقيق ما أريد وما أتمنى.. اللهم أرفع عني ما أصابني.. فأنت صانع المعجزات ورب المستحيلات.

دعاء آخر جمعة فى رمضان.. ختام مبارك ودعاء مُستجاب

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 5 أبريل 2024

دعاء ختم القرآن الكريم 

 

اللهم أرحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرني منه ما نسيت.. وعلمني منه ما جهلت.. وأرزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.. واجعله لي حجة يا رب العالمين.. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.. وأصلح لي ديناي التي فيها معاشي.. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.. وأجعل الحياة زيادة لي فى كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.

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دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 5 أبريل 2024

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