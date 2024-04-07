نقدم لكم النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟، اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم الأحد، خاصةً مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع مع الأهل والأصدقاء.

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟



وفي هذا السياق، نعرض لكم النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟، يوافق اليوم الأحد 28 رمضان 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الصدد، نوفر لكم ورقة نتيجة اليوم الأحد، جاءت علي الشكل التالي:

ورقة نتيجة اليوم

• يصادف 7 أبريل 2024م، في التاريخ الميلادي.

• يصادف 28 رمضان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.

• يصادف 29 برمهات 1740ق، في التاريخ القبطي.

اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

يوافق اليوم الأحد اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024

وفي هذا السياق، بحسب الحسابات الفلكية، يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024-1445؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، أي بعد يومين فقط.

العطلات الرسمية الباقية خلال عام 2024

وفي سياق متصل، نستعرض لكم العطلات الرسمية الباقية خلال عام 2024، وهي كالآتي:

• من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 أبريل: عطلة عيد الفطر المبارك.

• يوم الخميس 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

• يوم الأربعاء 1 مايو: عطلة عيد العمال.

• يوم الإثنين 6 مايو: إجازة شم النسيم.

• يوم الأحد 16 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عيد الأضحى.

• من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى يوم الخميس 20 يونيو: عطلة عيد الأضحى المبارك.

• يوم الأحد 30 يونيو: إجازة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

• يوم الاثنين 8 يوليو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

• يوم الثلاثاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو.

• يوم الاثنين 16 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

• يوم الأحد 6 أكتوبر: عطلة ذكرى حرب أكتوبر.