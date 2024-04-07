الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

جريدة الدستور

نقدم لكم النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟، اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من المواطنين الراغبين في التعرف على تاريخ اليوم الأحد، خاصةً مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع مع الأهل والأصدقاء.

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟
 

وفي هذا السياق، نعرض لكم النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟، يوافق اليوم الأحد 28 رمضان 1445 هجرية.

ورقة نتيجة اليوم

وفي هذا الصدد، نوفر لكم ورقة نتيجة اليوم الأحد، جاءت علي الشكل التالي:

ورقة نتيجة اليوم 

• يصادف 7 أبريل 2024م، في التاريخ الميلادي.
• يصادف 28 رمضان 1445 ه‍، في التاريخ الهجري.
• يصادف 29 برمهات 1740ق، في التاريخ القبطي.

اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

يوافق اليوم الأحد اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

تحديد ساحات الصلاة ونشر الخدمات والأكمنة.. خطة أمن الجيزة لتأمين عيد الفطر

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024

وفي هذا السياق، بحسب الحسابات الفلكية، يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024-1445؛ هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، أي بعد يومين فقط.

العطلات الرسمية الباقية خلال عام 2024

وفي سياق متصل، نستعرض لكم العطلات الرسمية الباقية خلال عام 2024، وهي كالآتي:

• من يوم الأربعاء 10 أبريل وحتى يوم الجمعة 12 أبريل: عطلة عيد الفطر المبارك.
• يوم الخميس 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.
•  يوم الأربعاء 1 مايو: عطلة عيد العمال.
•  يوم الإثنين 6 مايو: إجازة شم النسيم.
•  يوم الأحد 16 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عيد الأضحى.
•  من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى يوم الخميس 20 يونيو: عطلة عيد الأضحى المبارك.
•  يوم الأحد 30 يونيو: إجازة بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
•  يوم الاثنين 8 يوليو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
•  يوم الثلاثاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو.
•  يوم الاثنين 16 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
•  يوم الأحد 6 أكتوبر: عطلة ذكرى حرب أكتوبر.

اقرأ أيضًا

عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024

طرح استبيان حول صورة المرأة في دراما وبرامج رمضان 2024

حالة الطقس اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024

النهاردة كام رمضان النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024 كم رمضان في التاريخ الهجري ورقة نتيجة اليوم ورقة نتيجة اليوم الأحد اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر 2024 العطلات الرسمية الباقية خلال عام 2024

مواد متعلقة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

دعاء 6 رمضان مكتوب| دعاء اليوم السادس من رمضان 2024

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الأكثر قراءة

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

بدءًا من اليوم.. طوارئ بالإسكندرية استعدادًا لعيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل