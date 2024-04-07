يختلف عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024 من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، حيث يختلف موعد اذان الفجر الذي يبدأ عنده الصيام، كما يختلف موعد اذان المغرب حيث موعد الافطار من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024.

موعد اذان المغرب اليوم

يختلف موعد اذان المغرب اليوم من محافظة لاخرى حسب موقعها الجغرافي، وحددت هيئة المساحة موعد اذان المغرب اليوم الاحد في القاهرة عند 6:18 م، وموعد اذان المغرب اليوم في الاسكندرية عند 6:24 م.

عدد ساعات الصيام اليوم

يأتي موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة عند 6:18 مساءً، وموعد اذان الفجر 4:8 ص ليبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الموافق 28 رمضان 16 ساعة و12 دقيقة، بعد أن زادات عدد ساعات الصيام مقارنة باول رمضان.

دعاء قبل الافطار

دعاء قبل الافطار.. ندعوك يارب أن نمضي في حياتنا مُطمئنين، في دروبٍ نرضاها، إلى أهداف نريدها، برفقة قلوب نحبها.

يا ربّ اجعلنا من الذين نالوا ما تمنوا في ليلة القدر، وقدّر لنا الرزق والتوفيق والخير من كل شيء.

ندعوك يارب في هذه الليلة المباركة ؛ أن ترزقنا العوض عن أياما مرت وأنت وحدك تعرف كيف مرّت، نسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل يا رب

اللهم جبرا لقلوبنا واستجابة لدعواتنا، اللهم لا تحبط لنا دعوة تمنّتها قلوبنا..

اللهم إنا نسألك خيرًا في كل اختيار، ونورًا في كل عتمة، وتيسيرًا لكل عسير، وواقعًا لكل ما نتمنى

اللهم كافئنا بعد الصبر، وأسعدنا بعد الحزن، وأرِحنا بعد التعب، اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هيِّنة يا الله.

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم طيِّب خاطِري بما يسُرُّني، اللّهم حقِّق حُلمي، اللّهم أَجِب دعوةَ قلبي، اللّهم قدرًا جميلًا وخبرًا جميلًا ودعوةً مستجابةً.

اللّهم املَأنا بسكونِ النفسِ وطمأنينةِ القلبِ وراحةِ البالِ وجميلِ السترِ وكمالِ العافيةِ يارب العالمين.