الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أدعية ليلة 29 رمضان 2024.. دعاء الليالي التوترية رمضان 2024

أدعية ليلة 29 رمضان
أدعية ليلة 29 رمضان 2024

أدعية ليلة 29 رمضان 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك خاصة الليالي الوترية منها حيث يرغب الملايين في غفران الذنوب والفوز بالجنة.

أدعية ليلة 29 رمضان 2024

جاءت صيغ أدعية ليلة 29 رمضان 2024 التي يمكن الاستعانة بها خلال الليلة الوترية كما هى:

"اللهم في هذه الليلة المباركة قدر لنا الخير كله.. وأصرف عنا الشر كله.. وتقبل من الصيام والقيام.. وهون علينا مصائب الدنيا واقبلنا واجعلنا في معيتك ولا تحرمنا من كرمك ولطفك وعطفك يا أكرم الأكرمين.. ربي لك الحمد على أن بلغتنا رمضان.. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 7 أبريل 2024

دعاء الرئيس السيسى خلال احتفالية "الأوقاف" بمناسبة ليلة القدر

"اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنات الخلد.. اللهم اشرح صدورنا واهدنا وارحمنا.. ربي اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ونال الأجر.. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت لهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم.. اللهم أقبلنا وتولنا وعافنا واعفو عنا.. ربي ياقارج اللهم ويا كاشف الغم.. يا رحمن الدنيا ورحيمهما.. ونسألك رحمة من عندك وتغنينا عن رحمة من سواك".

"اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا.. لا يخفي عليك شئ من أمرنا.. نحن الفقراء بين يديك ونحن المقرون المعترفون بذنوبنا.. يارب إني استغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار.. تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا.

"اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا من النار.. يارب عوضنا عن كل شئ وأحزننا وأبكانا وأرزقنا بدل منه فرحة.. وتدمع لها أعيننا وغير أقدرانا لأفضل حال.. وثبتنا على الحق وأرزقنا الإيمان.

txt

دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم السابع والعشرون من رمضان 2024

txt

دعاء قبل السحور اليوم 27 رمضان السبت 6 إبريل 2024

دعاء الليالي التوترية رمضان 2024

اللهم اختم لنا رمضان برضوانك.. والعتق من نيرانك.. واجعلنا من المقبولين.. وأعده علينا أمواما عدة ونحن في صحة وعافية.. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا.. ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها.. وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شئ قدير.

اللهم اجعل أخر أفعالي سجدة لك.. وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك وبعفوك وكرمك ورحمتك يارب العالمين.. اللهم أغفر لنا ما مضي وأصلح لنا ما بقى.. واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة.

اقرأ أيضا

دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم السابع والعشرون من رمضان 2024

أدعية ليلة 29 رمضان 2024 ادعية ليلة 29 رمضان 2024 رمضان 2024 29 رمضان 2024 شهر رمضان دعاء الليالي التوترية دعاء

مواد متعلقة

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان 2024.. وأدعية العشر الأواخر

أكشن وكوميدي واجتماعي.. قائمة أفلام عيد الفطر 2024

أسعار كحك العيد 2024.. أسعار مخبوزات عيد الفطر

رابط شركة ناتجاس للغاز تسجيل قراءة العداد المنزلي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم وأدبي

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024.. دعاء ختم القرآن الكريم

موعد تقديم الساعة فى مصر.. بدء التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافطات 

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى