أدعية ليلة 29 رمضان 2024.. دعاء الليالي التوترية رمضان 2024

أدعية ليلة 29 رمضان 2024 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك خاصة الليالي الوترية منها حيث يرغب الملايين في غفران الذنوب والفوز بالجنة.

أدعية ليلة 29 رمضان 2024

جاءت صيغ أدعية ليلة 29 رمضان 2024 التي يمكن الاستعانة بها خلال الليلة الوترية كما هى:

"اللهم في هذه الليلة المباركة قدر لنا الخير كله.. وأصرف عنا الشر كله.. وتقبل من الصيام والقيام.. وهون علينا مصائب الدنيا واقبلنا واجعلنا في معيتك ولا تحرمنا من كرمك ولطفك وعطفك يا أكرم الأكرمين.. ربي لك الحمد على أن بلغتنا رمضان.. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

"اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنات الخلد.. اللهم اشرح صدورنا واهدنا وارحمنا.. ربي اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ونال الأجر.. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت لهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم.. اللهم أقبلنا وتولنا وعافنا واعفو عنا.. ربي ياقارج اللهم ويا كاشف الغم.. يا رحمن الدنيا ورحيمهما.. ونسألك رحمة من عندك وتغنينا عن رحمة من سواك".

"اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا.. لا يخفي عليك شئ من أمرنا.. نحن الفقراء بين يديك ونحن المقرون المعترفون بذنوبنا.. يارب إني استغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار.. تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا.

"اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا من النار.. يارب عوضنا عن كل شئ وأحزننا وأبكانا وأرزقنا بدل منه فرحة.. وتدمع لها أعيننا وغير أقدرانا لأفضل حال.. وثبتنا على الحق وأرزقنا الإيمان.

دعاء الليالي التوترية رمضان 2024

اللهم اختم لنا رمضان برضوانك.. والعتق من نيرانك.. واجعلنا من المقبولين.. وأعده علينا أمواما عدة ونحن في صحة وعافية.. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا.. ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها.. وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شئ قدير.

اللهم اجعل أخر أفعالي سجدة لك.. وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك وبعفوك وكرمك ورحمتك يارب العالمين.. اللهم أغفر لنا ما مضي وأصلح لنا ما بقى.. واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة.

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