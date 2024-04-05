الجمعة 05 أبريل 2024
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موعد تقديم الساعة فى مصر.. بدء التوقيت الصيفى

موعد تغيير الساعة
موعد تغيير الساعة

موعد تقديم الساعة في مصر.. بدء التوقيت الصيفي هو أحد أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنون عبر محرك البحث جوجل خلال الأيام السابقة، وذلك بداية من شهر أبريل 2024. يعتبر شهر أبريل من فصل الربيع في مصر، حيث سينتهي التوقيت الشتوي خلال الأيام المقبلة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

موعد تقديم الساعة في مصر

نعرض للقراء موعد تقديم الساعة في مصر 60 دقيقة، وذلك منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 26 ابريل 2024 وانتهاء التوقيت الشتوي في كافة محافظات الجمهورية بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن بداية العمل بالتوقيت الشتوي يوم 28 أكتوبر 2023 ولمدة 6 شهور كاملة؛ لاستغلال عدد ساعات النهار التي تطول خلال شهور فصل الصيف.

حيث أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غالبية الموظفين وطلاب المدارس والجامعات يبدأون يومهم في تمام الساعة السادسة صباحا، وهذا التوقيت قبل شروق الشمس في الشتاء أما الصيف فيعد النهار أطول حيث تشرق الشمس في تمام الساعة الخامسة صباحا.

رسميا.. موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

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 بدء التوقيت الصيفي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024، وذلك في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر ابريل والتي توافق يوم 26-4-2024، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة بما يعادل ساعة زمنية ويستمر العمل بذلك التوقيت حتى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل، والتي توافق يوم 28-10-2024 وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يقر العمل بالتوقيت الصيفي بشكل رسمي.

ويتم تغيير الساعة في منتصف الليل في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وذلك في صباح يوم الجمعة حتى لا يتم تعطيل الموظفين في القطاعين العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات عن مواعيد عملهم.

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أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 

أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهر ابريل الجاري جاء بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الإنتاج وتكلفة النقل خلال الفترة الماضية.

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