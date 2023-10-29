منها الأرق والاكتئاب.. مشاكل صحية ناجمة عن تغيير الساعة والتوقيت الشتوي

أعلن الأسبوع الماضي عن العودة إلى التوقيت الشتوي، وقام المواطنون بضبط ساعاتهم وإعادتها ساعة إلى الوراء، وفي حين أن ساعة إضافية كاملة في السرير يوم الإجازة قد تبدو مثل الجنة، إلا أنها ليست بدون تكلفة.

عندما نعيد الساعات إلى الوراء ونحصل على ساعة من النوم، قد لا تتكيف ساعة الجسم الداخلية على الفور مع الوقت الجديد، ويؤثر على عدد من التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتبع دورة مدتها 24 ساعة، حيث تنظم ساعة الجسم وقت استيقاظنا، أو نومنا، أو شعورنا بالجوع، وغير ذلك الكثير

عدم انتظام النوم

في الأيام القليلة الأولى بعد عودة الساعات إلى الوراء، قد تجد أنك تستيقظ مبكرًا جدًا وتجد نفسك تتقلب في السرير، ما يحدث لديك حالة من ا{ق التي تأخذ وقتا للتعافي منها



الاكتئاب الشتوي

ترتبط الأيام الأقصر بالاضطراب العاطفي الموسمي ، أو “الاكتئاب الشتوي”، ويسبب أعراضًا مثل انخفاض الحالة المزاجية، والإفراط في تناول الطعام، وفقدان المتعة في الأنشطة اليومية، والشعور بالخمول، والنوم لفترة أطول من المعتاد.

انخفاض التركيز

قد يعاني البعض من انخفاض التركيز نتيجة تغير مواعيد النوم، وعدم الحصول على القدر الكافي من الراحة.

نصائح للتغلب على مشاكل تغيير الساعة

قم بإنشاء بيئة نوم مثالية في غرفة نومك، استخدم سدادات الأذن وأقنعة العين وأزل الأجهزة التكنولوجيا من جوارك، لأن ذلك قد يغير إحساس عقلك بالليل والنهار.

التعرض لأشعة الشمس

استخدم ضوء الشمس قدر الإمكان، اقضي وقتًا في الهواء الطلق في الصباح لإشارة جسدك إلى أن وقت الاستيقاظ قد حان، زيادة ضوء الصباح يمكن أن تساعد في إعادة ضبط إيقاعك اليومي، ابدأ يومك بفتح ستائرك على نطاق واسع بمجرد استيقاظك للسماح بدخول الضوء.

ممارسة المشي

تأكد أيضًا من مغادرة المنزل للمشي في منتصف الصباح أو وقت الغداء لمساعدتك في التعرض لأشعة الشمس وممارسة القليل من التمارين الخفيفة كما يُنصح أيضًا بقضاء وقت في الهواء الطلق لتحسين حالتك المزاجية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي.