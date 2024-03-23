الأحد 24 مارس 2024
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أستاذ علوم سياسية يوضح أهمية ودلالة زيارة جوتيريش لمصر في هذا التوقيت

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الأمين العام للأمم المتحدة يريد تأكيد وقفته مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها ليست الزيارة الأولى له.

وأشار "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، وجه رسالة للعالم للتأكيد على الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أن جوتيرش يقر بزيارته اليوم لمعبر رفح، أن فتح المعابر الستة أمر ضروري لتقديم المساعدات للقطاع المنكوب، مشيرًا إلى أن مواقف أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة اتسمت بالشجاعة.

وتابع أن أهم رسالة أكد عليها جوتيرش، هو تحميل المجتمع الدولي المسؤولية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومن خلال مصر.

وأردف أن جوتيرش، أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال للقطاع، وأن على المجتمع الدولي أن يقر بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حياة سلام.

استاذ علوم سياسية الدكتور طارق فهمي اكسترا نيوز الأمين العام للأمم المتحدة رفح الإحتلال الإسرائيلي

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