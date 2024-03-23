معهد القطن: كفر الشيخ من أكثر المحافظات تقدم 33% من محصول القطن

قال دكتور وليد يحي، وكيل معهد القطن، إن محصول القطن هو المحصول الأساسي لمصر منذ أكثر من 200 عام، مؤكدًا أن منذ 5 سنوات وضعت الحكومة خطط من أجل إعادة الذهب الأبيض للصدارة في العالم.

وأشار "يحي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية أدخلت 6 أصناف جديدة، بداية من الصنف "جيزة 94" وإنتهاءًا بالصنف "جيزة 98" أفضل الانواع.

ونوّه، أن معهد بحوث القطن، كان سباق من خلال الدفع بندوات إرشادية للمزارعين، بكافة المحافظات، وذلك من أجل الخدمة الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية من القطن.

وتابع، أن محافظة كفر الشيخ من أكثر المحافظات التي تزرع محصول القطن، حيث تقدم 33% من محصول القطن في مصر، ويأتي بعدها محافظة الشرقية.