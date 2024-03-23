السبت 23 مارس 2024
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خبير علاقات دولية: نتنياهو يتعامل مع المؤسسات الأممية والإغاثية بالتهديد والبلطجة

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة توضح الحال الذي وصل له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يتعامل مع المؤسسات الأممية والإغاثية بالتهديد والبلطجة.

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في سبات ونوم، ويكتفون بالتصريحات.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج لتصريحات جوتيرش بل يحتاج لإنهاء الاحتلال والأزمة الحالية، مؤكدًا أنه على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم خطوات ملموسة تريح الشعب الفلسطيني.

خبير علاقات دولية نتنياهو الدكتور طارق البرديسي اكسترا نيوز الأمين العام للأمم المتحدة

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