السبت 23 مارس 2024
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أيمن الرقب: الاحتلال الإسرائيلى يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطينى

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مؤسسة الأونروا، هي المنظمة الباقية لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال يريد إنهاءها.

وأشار "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يحارب الأونروا بشكل كبير ومعلوم للمجتمع الدولي، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على القطاع في كل النواحي.

وأضاف أن وكالة الأونروا تعاني في الوقت الحالي بسبب عدم تمويل المنظمة، مؤكدًا أن الأونروا ساهمت في توزيع عادل للمساعدات الغذائية في شمال القطاع.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عليه التدخل لمنع المجازر التي تقام بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.

أيمن الرقب الشعب الفلسطيني وكالة الأونروا اكسترا نيوز الأونروا

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