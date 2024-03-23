لحظة صفا: أسامة الأزهرى يتحدث عن كرم الوليد بن عتبة

تحدث الشيخ الدكتور أسامة الأزهري عن الجود والكرم في شخصية والي المدينة الوليد بن عتبة في الحلقة الـ13 من برنامج لحظة صفا، والمُذاع على راديو 9090.

قال إن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: "قدم علينا الوليد بن عتبة المدينة، واليًا، من طرف الخليفة، فكأن وجهه ورقة مصحف، فوالله ما ترك عانيًا "مديونًا" إلا فكه ولا غارمًا إلا أدى عنه، ينظر إلينا بعين أرق من الماء، ويكلمنا بكلام أحلى من الجنى، ولقد شهدت منه مشهدًا لو كان من غيره لذكرته له منقبة".

وأضاف ابن عباس، تغدينا عنده، فأقبل الخباز بصحفة "طبق" من الطعام ليضعها أمامنا فتعثر بوسادة، ووقعت الصحفة من يده، فوالله ما ردها إلا ذقن الوالي، وصار ما في الصحفة في حجره، ومثل الغلام ما فيه من الروح إلا ما يقيم رجله، فقام الوالي فدخل فغير ثيابه، وأقبل تبرق أسارير وجهه، فأقبل على الخباز وقال له يا بائس ما أرانا إلا قد روعناك وأدخلنا الروع والخوف على قلبك، أنت وأولادك أحرار لوجه الله.