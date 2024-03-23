أستاذ علاقات دولية: زيارة جوتيرش ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية لأجندة المجتمع الدولي

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، قدمت رسائل للعالم ما تفعله مصر تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كشف عجز المجتمع الدولي على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن زيارة أنطونيو جوتيرش، لمعبر رفح اليوم ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية من جديد على أجندة المجتمع الدولي.

ونوه أن المخاطر التي ستحدث من خلال إقتحام رفح، زيادة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المزيد من الضحايا، وزعزعة الأمن القومي لمصر.

وتابع أن زيارة "جوتيرش" أكدت على رفض المجتمع الدولي لأي عملية عسكرية إسرائيلية في الفترة القادمة، مؤكدًا أن مصر لم تمل من مساعدة الأشقاء في غزة.