جهاد الحرازين: زيارة جوتيريش اليوم تدل على أهمية معبر رفح للشعب الفلسطينى

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، تدل على إدراكه لأهمية المعبر للشعب الفلسطيني والذي يعتبر السبيل الوحيد لإدخال المساعدات.

وأشار "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة "جوتيريش"، توضح عجز المجتمع الدولي في إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.

ونوه بأن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، تدل على أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، وهذا ما أكده أنطونيو جوتيريش، من خلال زيارته لمعبر رفح.

وأضاف، أن مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني، من خلال فتح أبوابها للمصابين من قطاع غزة، وهذا ما شاهده الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من خلال زيارته مستشفى العريش.