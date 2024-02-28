الأربعاء 28 فبراير 2024
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رسميا.. موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024

تغيير الساعة
تغيير الساعة

مع قرب انتهاء فصل الشتاء وبدء الربيع يحرص المواطنين على معرفة موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي عبر جوجل، فيفصلنا عنه أسابيع قليلة ويتم العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة في شهر أبريل المقبل.

موعد تغيير الساعة في مصر 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي وانتهاء التوقيت الشتوي، ونص إقرار القانون.

موعد بدء التوقيت الصيفي 2024 في مصر

وبشأن ميعاد التوقيت الصيفي لعام 2024 بمصر، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي والقيام بتغيير الساعة بمصر بدء من صباح "يوم الجمعة" الموافق 29 من أبريل 2024، أي سيفصلنا عنه أسابيع قليلة على تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وتطبق الحكومة المصرية العمل بـ التوقيت الصيفي كل شهر أبريل من أجل ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، وذلك مثل الكهرباء والبنزين ومادة السولار والغاز، على أن سيستمر العمل بـ التوقيت الصيفي لمدة حوالي 6 أشهر كاملة ستنتهي في يوم الخميس.

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موعد تغيير الساعة في مصر

وأكدت الحكومة المصرية أنه طبقا للقانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية بمصر هي الساعة طبق التوقيت المتبع مقدمة بمقدار حوالي 60 دقيقة، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل، وإلى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر، في كل عام ميلادي.

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نص قانون إقرار نظام التوقيت الصيفي

وفقا لنص قانون إقرار (نظام التوقيت الصيفي)، فقد تم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار حوالي 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل في من يوم الجمعة 28/4/2024، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر الموافق 26/10/2024 الساعة (23:59)، وعلى أن سيتم العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بالجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل.

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