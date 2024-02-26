ما بعد «رأس الحكمة».. توقعات بزيادة 35% فى أعداد السياح بـ«الساحل الشمالى» خلال موسم الصيف

توقع إيهاب الجندى، رئيس لجنة السياحة بشعبة المستثمرين بالغرفة التجارية، أن يزيد عدد السياح الذين يزورون الساحل الشمالى بنحو ٣٥٪ فى الموسم الجديد.

وقال «الجندى»، لـ«الدستور»، إن التدفق السياحى كان ضخمًا على الساحل الشمالى، خلال الموسم الصيفى، خلال العام الماضى، بفضل المهرجانات التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووصلت أعداد السائحين العرب، الذين زاروا مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم الماضى، لنحو مليون سائح.

وأضاف أن المهرجانات مستمرة هذا العام، فقد أصبحت أجندة ثابتة، وسيجرى الإعلان عنها قبل بداية الموسم، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الترفيهية والفندقية التى بدأ تنفيذها خلال الفترة الماضية فى منطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة، وستكون جاهزة مع الموسم الصيفى.

وتابع: «كل الجنسيات العربية قد زارت المنطقة خلال الموسم الماضى، ولهذا فإن التوقعات تشير إلى أن الموسم الجديد سيكون أقوى».

ولفت إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات «مشروع رأس الحكمة»، ستنتج عنها إقامة مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحية عالمية، ومطارًا سيجرى إنشاؤه جنوب المدينة.

وأكد أن هذه المقومات ستنعش الحركة السياحية الوافدة إلى المنطقة، خاصة أن المشروع يستهدف تحقيق زيادة نحو ٨ ملايين سائح، الأمر الذى يحقق المستهدف من التنمية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨.

وذكر: «كما أننا سنستفيد من التسويق الإماراتى للمشروع للحصول على هذه الأعداد السياحية، إضافة إلى دخول مستثمرين جدد إلى المنطقة»، موضحًا أن المدينة ستضم حى مال وأعمال عالميًا، الأمر الذى سيجعل منطقة الساحل الشمالى مليئة بالسائحين طوال العام، وليس بالموسم الصيفى فقط.

من جهته، قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحى المصرى منتجًا جديدًا يختلف عن المنتج السياحى الشاطئى الترفيهى الذى تقدمه منتجعات البحر الأحمر.

وأوضح «الوصيف»: «يتميز الساحل الشمالى بقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة، ما ييسر على السائح زيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف، وغيرها من الأماكن الجاذبة التى تزيد متوسط فترة إقامة السائح بمصر، ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى».

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم فى جذب الاستثمارات، ويفتح أبواب الاستثمار فى أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر، الأمر الذى نجحت فيه الحكومة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل السياحة المصرية، ومشيدًا بالاهتمام الذى توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.