تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية خلال موجة الصيف المبكر

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطقس يشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة في أول موجة للصيف المبكر هذا الشتاء. وأشار إلى أن هذا الارتفاع في هذا التوقيت يعتبر أمرًا هامًا وحرجًا لمحاصيل القمح والفول والبنجر والبطاطس والبصل والثوم وخضر الأنفاق والمانجو والزيتون والمتساقطات.

وأوضح فهيم في بيان له عن أهم الإجراءات الأولية في تلك الظروف، مشددًا على ضرورة تقريب فترات الري مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أي صدمات للنبات في هذه المرحلة.

وشدد رئيس مركز المناخ أيضًا على الأهمية القصوى لإضافة عالي الفسفور في صورة حامض فسفوريك أو ماب للمحاصيل التي في النصف الأول من عمرها.

وذكر أنه في نهاية الثلث الأوسط من شهر مارس، يسود طقس شتوي مذبذب وارتفاع قياسي في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري. من المتوقع أن تصل الحرارة إلى قيم صيفية صريحة تتراوح ما بين 31 - 33 درجة مئوية في معظم الأنحاء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليلاً حول 10 درجات مئوية.