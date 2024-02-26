الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

مركز المناخ يوضح تأثير تذبذب درجات الحرارة على إنبات بعض المحاصيل

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا في نهاية الثلث الأوسط من أمشير، ويسود طقس شتوي مذبذب وارتفاع قياسي  في درجات حرارة النهار بقيم كبيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل الحرارة إلى قيم صيفية صريحة  تتراوح ما بين 31 -33 °م ، في معظم الأنحاء مع استمرار الحرارة ليلاً حول  10°

 أبرز المظاهر المتوقعة خلال الفترة الحالية

وأوضح رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز المظاهر المتوقعة خلال الفترة الحالية والتي جاءت كالتالي: 

  • فرق حرارة كبير بين الليل والنهار، وهو ما يكون مناسبا للآفات الحشرية التى كانت في بيات شتوى "ديدان الأوراق والثمار" أو الآفات الموسمية مثل المن على البطاطس والقمح والفول والتربس على الأزهار للمانجو والكمون وغيرها.
  • تغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جداً".ومن الممكن أن يسبب مشكلة للفاكهة التى أزهرت مبكرا ودخلت في مرحلة العقد "مثل المانجو"، وبعض المتساقطات وأيضا محاصيل الفول البلدي والقمح والكمون واليانسون والخضر المزهرة تحت الأنفاق.
  • زيادة في نشاط الرياح نهاية الأسبوع ومن الممكن أن يسبب رقاد القمح فى حالة الرى في هذه الفترة .
  • زيادة كبيرة في الرطوبة النسبية وسوف تسبب مشكلة كبيرة في تجديد الإصابة ببعض الأمراض الهامة  اللفحة المتأخرة على البطاطس والبياض الدقيقي على المانجو والفلفل والباذنجان وغيرها .

 بالإضافة إلى خلاف التأثير على نقص او تذبذب معدلات الامتصاص وممكن ينتج عنها نقص بعض العناصر الهامة خلال هذه الفترات ( الكالسيوم – الماغنسيوم – البورون).

ر محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ وزارة الزراعة وإستصلاح الأرضي درجات حرارة الموجة الحارة زهرت مبكر

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